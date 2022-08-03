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Dünya

Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü siloda yeniden yıkım tehlikesi yaşanıyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 yıl önce büyük liman patlamasında harabeye dönüşen ve 31 Temmuz'da bir kısmı çöken siloda yeniden her an yıkılma riski bulunuyor.

İdiris Okuduci   | 03.08.2022
Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü siloda yeniden yıkım tehlikesi yaşanıyor Fotoğraf: İdiris Okuduci/AA

Beyrut

Yerel medyaya konuşan askeri yetkililer, siloda yeniden yıkım riskinin yüksek ihtimal olduğunu ve bunun için limana çıkan tüm yolların kapatıldığını ifade etti.

Olası yıkıma karşı limanın faaliyete kapatıldığı ve çalışanların da eve gönderildiği kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin gözlemlerine göre, siloda daha önce geride kalan tahıl yeniden alev aldı, rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü.

Silo yakınlarında bulunan sivil savunma ve itfaiye ekipleri de istenmeyen bir duruma karşı için hazır bekletiliyor.

Büyük patlamanın sembolü olan 48 metre uzunluğundaki tahıl silosu, 31 Temmuz'da bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkılmıştı.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.




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