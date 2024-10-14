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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan ve Ürdün başbakanları, İsrail'in bölgede tırmandırdığı gerilimi görüştü

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, Lübnanlı mevkidaşı Necib Mikati ile İsrail'in bölgede tırmandırdığı gelişmeleri görüştü.

Laith Al-jnaidi, Wassim Samih Seifeddine, Safiye Karabacak  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Lübnan ve Ürdün başbakanları, İsrail'in bölgede tırmandırdığı gerilimi görüştü

Amman

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Lübnan Başbakanı Mikati, Ürdün'ün başkenti Amman'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Hassan ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yanı sıra bölgedeki gelişmelerin ve gerilimin tehlikeli şekilde tırmandırılmasını yansımalarını ele aldı.

Ürdün Başbakanı Hassan, ülkesinin Kral 2. Abdullah'ın direktifleri doğrultusunda, Lübnan'ın yanında yer aldığını, güvenliğini, egemenliğini ve istikrarını desteklediğini, İsrail'in kendisine yönelik acımasız saldırganlığını güçlü bir şekilde reddettiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uyulmasının gerekliliğini vurguladı.

Konuk Başbakan Mikati de Ürdün'ün yönetim, hükümet ve halk olarak Lübnan'a yönelik tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

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