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Dünya

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü saldırılarında 41 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında dün 41 kişinin öldüğü, 133 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gülşen Topçu, Wassim Samih Seifeddine  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü saldırılarında 41 kişi öldü

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine 125 hava saldırısı gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 41 kişinin öldüğü, 133 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 634'e, yaralananların sayısının da 12 bin 252'ye yükseldiği aktarıldı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

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