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Dünya

Lübnan: Mısır gazının ülkeye ulaştırılması için hazırlıklar 2-3 ay içinde tamamlanacak

Lübnan, Mısır gazının ülkeye taşınması için yapılan hazırlıkların 2 ila 3 ayda tamamlanacağını duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu   | 10.09.2021
Lübnan: Mısır gazının ülkeye ulaştırılması için hazırlıklar 2-3 ay içinde tamamlanacak

Beyrut

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar, Mısır gazının Lübnan'a ulaştırılması konusunda devam eden gelişmeleri Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile paylaştığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gacar, Ürdün, Mısır ve Beşşar Esed rejimiyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve gerekli tesislerin kurularak hazırlıkların yapılması için 3 hafta içinde rapor hazırlanacağını söyledi.

Gacar ayrıca, Dünya Bankası ve Mısır'la anlaşmaların imzalanması konusunun yanı sıra miktar ve ücretin belirlenmesi için görüşmelerin başlatılmasına dair anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Lübnanlı Bakan raporların tamamlanmasıyla Mısır gazının Lübnan'a taşınması için tüm hazırlıkların 2 ila 3 ay içinde tamamlanabileceğini ifade etti.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Beşşar Esed rejimi Enerji Bakanları 8 Eylül'de, Ürdün'ün başkenti Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Ülkedeki elektrik krizi ve ABD'nin girişimi

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıtı piyasada bulamadıkları ve karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 19 Ağustos'ta Mısır gazı ve Ürdün elektrik akımının Suriye üzerinden ülkesine ulaştırılması konusunu ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ile ele almıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Shea, ABD yönetiminin, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunda Beyrut yönetimine yardım etmeye karar verdiğini Avn'a iletmişti.

Shea, Mısır'dan tedarik edilecek gazla Ürdün'de elektrik üretileceğini ve bu elektriğin Suriye üzerinden hatlarla Lübnan'a getirilebileceğine işaret etmişti.

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