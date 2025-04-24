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Dünya

Lübnan, İsrail'in güneydeki 5 noktada sürdürdüğü işgaline son vermesini istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in güneyde işgalini sürdürdüğü noktalardan en kısa zamanda çekilmesini istedi.

Mahmut Geldi  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Lübnan, İsrail'in güneydeki 5 noktada sürdürdüğü işgaline son vermesini istedi

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo'yu başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Ülkenin güneyindeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Avn, İsrail'in çekildiği beldelerin tümünde Lübnan ordusunun konuşlanma sürecini tamamladığını belirtti.

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Lübnan ordusunun güneydeki bölgelerde mayınları ve silahları temizleme çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Avn, "İsrail'in güneydeki 5 noktada sürdürdüğü işgalin en kısa sürede bitmesi gerekir. Güneydeki sınırlarda güven ve istikrarın sağlanmasıyla belde sakinlerinin geri dönmesi ancak böyle mümkün olur." dedi.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda güneyde görev yapacak 4 bin 500 ek askeri görevlendirme çalışmalarını sürdüğünü anlatan Avn, Lübnan ordusu ile UNIFIL'in işbirliğinde ülkenin güneyinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, yurt dışı ziyaretlerinde Lübnan ordusunun güneyde güvenliği sağlamasına destek istediğini aktararak, dost ülkelerin bu talepleri olumlu karşıladıklarını kaydetti.

ABD'li heyet, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyini ziyaret etti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ABD'den bir heyetin Lübnan ordusu eşliğinde güneydeki Nebatiye kentine bağlı Yahmur Eş-Şıkeyf beldesinin ed-Debeş bölgesini ziyaret ettiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin son haftada İsrail hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldığı aktarılan haberde, ABD'li heyetin bölgede yarım saati aşkın bulunduğu kaydedildi.

ABD'li heyetin herhangi ziyaretle ilgili herhangi bir açıklama yapmadan bölgeden ayrıldığı paylaşılan haberde, heyetin düzeyine dair bilgi verilmedi.

Konuyla ilgili Lübnan ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

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