Dolar
35.74
Euro
37.48
Altın
2,733.83
ETH/USDT
3,073.50
BTC/USDT
99,472.00
BIST 100
9,997.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmesinin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul etti

Lübnan, ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için öngörülen sürenin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul etti.

Çağrı Koşak  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Lübnan, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmesinin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul etti

Beyrut

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Necib Mikati, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ile görüştü.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın da bulunduğu görüşmede Mikati, Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına uyduğunu fakat İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini belirtti.

Mikati, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak Lübnan hükümetinin 18 Şubat 2025'e kadar ateşkes konusunda yapılan mutabakatın uzatılmasını şartlı olarak kabul ettiğini belirtti.

Ateşkesin uzatılması konusunda Lübnan hükümetinin şartlarına dair Mikati, "İsrail'in saldırılarının ve devam eden ihlallerinin durdurulmasının yanı sıra İsrail'in i̇şgal ettiği topraklardan tamamen çıkarılması için baskı yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Nebih Berri de yaptığı açıklamada, İsrail'in ihlallerinin durdurulmasının yanı sıra İsrail'in elindeki Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması konusunda da müzakere yapılmasını şart koştuklarını duyurdu.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Son olarak ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da yıkılmasından endişe duyulan binadaki son dükkan da kapandı
Eber Gölü ve Akarçay Havzası için AB destekli proje çalışmalarına başlandı
Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe Barım'a tutuklama talebi
AK Parti Sözcüsü Çelik: 23 Şubat'ta Ankara'da Büyük Kongremizi gerçekleştirerek, bu süreci tamamlamış olacağız
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu, maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür

Benzer haberler

Lübnan, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmesinin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul etti

Lübnan, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmesinin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul etti

Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail'in son saldırılarında ölenlerin sayısı 26'e yükseldi

Türkiye mezunu Filistinli Enver Ataullah, Gazze'de İsrail saldırıları altında yaşadıklarını anlattı

Gazze'den sonra sıra Batı Şeria'da mı?

Gazze'den sonra sıra Batı Şeria'da mı?
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını 7. gününde artırarak sürdürüyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını 7. gününde artırarak sürdürüyor
Hamas: Gazze'nin kuzeyine dönüş Filistin halkının zaferi, İsrail'in ve tehcir planlarının hezimeti

Hamas: Gazze'nin kuzeyine dönüş Filistin halkının zaferi, İsrail'in ve tehcir planlarının hezimeti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet