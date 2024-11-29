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Dünya

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin ardından 15 binden fazla Lübnanlı evlerine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, İsrail ile Lübnan arasında ateşkese varılmasının ardından Suriye'den 15 binden fazla Lübnanlının evine döndüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin ardından 15 binden fazla Lübnanlı evlerine döndü Fotoğraf: Mohammad Abushama/AA

Cenevre

Llosa, X'ten yaptığı paylaşımda Suriye ile Lübnan arasındaki sınırı ziyaret ettiğini bildirdi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım'a kadar binlerce Lübnanlı ve Suriyelinin, Lübnan'daki bombalamalardan kaçıp Suriye'ye geçtiğini hatırlatan Llosa, "Ateşkesin başlamasından 48 saat sonra 15 binden fazla Lübnanlının evlerine döndüğünü gördük." ifadelerini kullandı.

Llosa, bu insanların hayatlarını barış içinde yeniden kurmak istediğini vurgulayarak, BMMYK'nın, ortaklarıyla birlikte yardım etmek için sınırlarda olmaya devam edeceğini kaydetti.

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