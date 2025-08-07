Dolar
Dünya

Lübnan hükümeti, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde tüm grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etti

Ekrem Biçeroğlu  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Lübnan hükümeti, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde tüm grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etti Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Beyrut

Lübnan hükümeti, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
