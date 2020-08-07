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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamanın nedenleri netleşmedi; füze, bomba veya bir dış etken olabilir

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya neden olan etkenlerin henüz netleşmediğini belirtti.

Mahmut Geldi   | 07.08.2020
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamanın nedenleri netleşmedi; füze, bomba veya bir dış etken olabilir

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya neden olan etkenlerin henüz netleşmediğini ve bir dış etkenin patlamaya yol açtığı ihtimalinin varlığını koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Beyrut Limanı'ndaki patlamanın nedenleri henüz netleşmedi. Füze, bomba veya diğer bir eylemle dış bir etken de buna yol açmış olabilir." dedi.

Beyrut'u ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Beyrut Limanı'ndaki patlamanın uydu görüntülerini istediğini aktaran Avn, görüntülerin Fransa'da bulunmaması halinde diğer bazı ülkelerden talep edebileceklerini belirtti.

Soruşturmayı uluslararasılaştırmaya yönelik talepler "gerçeği saptırma girişimi"

Avn, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmanın küçük ve büyük tüm sorumluları kapsayacağını aktararak, yargı sürecinin de hızlı işlemesi gerektiğini, geciken adaletin adalet olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmayı uluslararasılaştırmaya yönelik talepleri ise "gerçeği saptırma girişimi" olarak nitelendirdi.

Ülkedeki siyasi rejimi yeniden gözden geçirme gibi değişimlerle karşı karşıya olduklarını ifade eden Avn, "Bu olay Lübnan'a yönelik ablukayı kaldırdı, dünya ülkeleri başkanlarının birçoğu beni arayarak maddi yardımda bulunmaya hazır olduklarını ilettiler ve yardım uçaklarını da göndermeye başladılar." diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde Lübnan'a ciddi yardımların ulaşacağına işaret eden Avn, "Beyrut, patlama öncesinden daha iyi olacak. Patlamadan etkilenen bölgelerin, yardım edecek ülkeler arasında bölüştürülmesi gibi bir düşüncemiz var." ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

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