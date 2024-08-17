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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan Başbakanı, ülkenin güneyine yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 10 kişinin öldüğü İsrail saldırısının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.

Stephanie Rady, Gülşen Topçu  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Lübnan Başbakanı, ülkenin güneyine yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Beyrut

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını talep etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Mikati, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 10 kişinin ölümüne neden olan saldırısının ardından gerçekleşen görüşmede, ülkenin güneyindeki gelişmeler ele alındı.

Mikati, Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlediği, ölümlere ve büyük yıkıma neden olan saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Lübnan Başbakanı, şiddet sarmalının, istenmeyen sonuçlar doğuracak bir gerilime neden olmasından endişe ettiğini dile getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ise gerilimin düşürülmesi için diplomatik temaslarını artıracağını vurguladı.

İsrail savaş uçaklarının bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali'de bir metal fabrikasına düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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