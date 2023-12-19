Dolar
29.09
Euro
31.85
Altın
2,028.49
ETH/USDT
2,233.90
BTC/USDT
42,881.00
BIST 100
7,643.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in saldırılarına her alanda direndiklerini söyledi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına her alanda direndiklerini ifade etti.

İdiris Okuduci  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in saldırılarına her alanda direndiklerini söyledi

Beyrut

Mikati, başkent Beyrut'taki Bakanlar Kurulu Toplantısı öncesi İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki trajedi ve soykırım, Lübnan'ın güneyine yönelik tekrarlanan saldırılar nedeniyle 74 gündür büyük acılar yaşandığını belirten Mikati, "Güneydeki halkımız İsrail'in saldırılarının kurbanı oluyor. Köyler, topraklar ve tüm ekinler yakılıyor." dedi.

Lübnan Başbakanı Mikati şunları kaydetti:

"Bazılarımız sahada direniyor, bazılarımız ise siyaset sahnesinde, ulusal ve uluslararası platformlarda direniyor. Meclis, hükümet, güvenlik güçleri ve yönetim her alanda direniyor."

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da eski hastane binasında yangın çıktı
RTÜK'ten spor yayınlarında özenli dil kullanımına ilişkin ilke kararı
Genel havacılık terminallerinde ticari yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilecek
Hatay'da depremlerde hasar alan 11 bina kontrollü yıkıldı
Adaların Atları Platformu atların sağlıklı koşullarda barındırılmasını istiyor

Benzer haberler

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in saldırılarına her alanda direndiklerini söyledi

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in saldırılarına her alanda direndiklerini söyledi

AA ekibi İsrail-Lübnan sınır hattındaki Aramşe köyünü görüntüledi

İsrail'in 75 yıl önce Lübnan'a sürdüğü Filistinli kadın: Vatanında ölmek sürgünde zelil olmaktan daha iyi

Fransa Dışişleri Bakanı, Gazze'ye 700 ton insani yardım yapacaklarını bildirdi

Fransa Dışişleri Bakanı, Gazze'ye 700 ton insani yardım yapacaklarını bildirdi
BM: Yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyuyoruz

BM: Yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyuyoruz
ABD: İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz

ABD: İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet