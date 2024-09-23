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Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail, saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi planlıyor

Esat Fırat  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail, saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi planlıyor

Beyrut

Lübnan Başbakanı Mikati, "İsrail, saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planlıyor." dedi.

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