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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan Başbakanı: İsrail, uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in uluslararası meşruiyete ve ilgili kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçtiğini belirtti.

Faruk Hanedar  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Lübnan Başbakanı: İsrail, uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti

Beyrut

Mikati, aptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi talebine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e UNIFIL'i çatışma bölgelerinden çekme çağrısına işaret eden Mikati, "İsrail, uluslararası meşruiyete ve uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti." ifadesini kullandı.

Mikati, ateşkes çağrılarına sırt çeviren Netanyahu'nun söz konusu açıklamasının, uluslararası toplumu ve BM'yi "gerekli tavrı sergileme konusunda" teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Lübnan'ın, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadığını ve 1701 sayılı karara bağlı olduğunu belirten Mikati, uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a ve uluslararası meşruiyete yönelik saldırganlığını durdurmak için "sağlam bir duruş" sergileme çağrısında bulundu.

Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çıkartılması gerektiğini öne sürmüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu, bir video mesaj yayınlayarak UNIFIL unsurlarının Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah kalelerinden ve çatışma alanlarından" çıkartılması gerektiğini ve UNIFIL askerlerinin Hizbullah'ın "rehinesi" haline geldiğini öne sürmüştü.

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