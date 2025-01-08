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Dünya

Los Angeles'ta orman yangınları nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi tahliye ediliyor

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı verildi.

Dilara Karataş  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Los Angeles'ta orman yangınları nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi tahliye ediliyor

Ankara

ABD basınındaki haberlere göre, Los Angeles'ta, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu orman yangınları başladı.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.

Bu arada, California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etti.

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