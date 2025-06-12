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Dünya

Los Angeles'ta görevlendirilen Ulusal Muhafızların bazı sivilleri gözaltına aldığı bildirildi

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösterilere karşı Los Angeles'ta görevlendirilen Ulusal Muhafızların bazı sivilleri geçici olarak gözaltına aldığı açıklandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Los Angeles'ta görevlendirilen Ulusal Muhafızların bazı sivilleri gözaltına aldığı bildirildi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevlendirilen Ulusal Muhafızlar, tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

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Öte yandan, ABD ordusunda görevli Tümgeneral Scott Sherman, Los Angeles'ta devam eden gösterilerde son birkaç gün içinde Ulusal Muhafızların bazı kişileri gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

Sherman, gözaltına alınan sivillerin derhal emniyet güçlerine teslim edildiğini kaydetti.

Son günlerde gösterilerin nabzının düştüğünü belirten Sherman, bu nedenle gözaltına alınan kişi sayısının da azaldığını açıkladı.

Ancak Sherman, bölgede nabzın yeniden tırmanmasını beklediklerini ifade etti.

Sherman, şu ana kadar yaklaşık 500 Ulusal Muhafızın ICE ajanlarına destek amacıyla eğitildiğini de sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Muhafızları ve deniz piyadelerini ICE ajanlarının operasyonlarını yaparken güvende olmaları için gönderdiklerini açıklamıştı.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Trump’ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

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