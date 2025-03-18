Londra'da minibüsün yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İngiltere'nin başkenti Londra’da, minibüsün kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Londra
Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, kentin merkezindeki Strand bölgesinde minibüsün kaldırımda yürüyen yayalara çarptığı belirtildi.
Açıklamada, aracın çarptığı 20 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Polis, 26 yaşındaki şoförün hız sınırını aşmak ve uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındığını açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.