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Dünya

Londra'da minibüsün yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra’da, minibüsün kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Behlül Çetinkaya  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Londra'da minibüsün yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, kentin merkezindeki Strand bölgesinde minibüsün kaldırımda yürüyen yayalara çarptığı belirtildi.

Açıklamada, aracın çarptığı 20 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Polis, 26 yaşındaki şoförün hız sınırını aşmak ve uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındığını açıkladı.

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