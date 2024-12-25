Dolar
35.20
Euro
36.59
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,478.50
BTC/USDT
98,305.00
BIST 100
9,891.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Londra'da bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu 4 kişi yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 31 yaşındaki bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Polis yetkilisi Stuart Cundy, olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Londra'da bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Londra

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, saat 00.45 sıralarında kentin ünlü Shaftesbury Caddesi'nde bir kişinin aracını ters yönde ilerleyerek kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olayda biri ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Polis yetkilisi Stuart Cundy, yaptığı açıklamada, aracın 31 yaşındaki sürücüsünün cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığını aktararak, "Polis memurları, olaya hızla karşılık vererek ve City of London polisiyle yakın çalışarak dakikalar içinde şoförü yakaladı." ifadesini kullandı.

Cundy, iddiaya göre şoförün aracını kaldırıma sürmeden önce bir gece kulübündeki arbedeye karıştığını kaydederek, "Olayın münferit bir eylem olduğu, terörle bağlantısı olmadığı da teyit edildi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 50 yılda 36 göl kurudu
Marmara'nın batısı ve İstanbul için fırtına uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Çanakkale'de Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler yapılamayacak
Şile'de 51 öğrenci gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Londra'da bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Londra'da bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Zorbalık karşıtı İngiliz vakıf, gerçek dünyayı tanıyana kadar sosyal medyanın yasaklanmasını savundu

Oxfam, son aylarda Gazze'nin kuzeyine yalnızca 12 yardım tırının girdiğini açıkladı

İngiltere'nin otomobil üretiminde son 35 yılın en kötü kasım ayı performansı görüldü

İngiltere'nin otomobil üretiminde son 35 yılın en kötü kasım ayı performansı görüldü
İngiliz Milletvekili Mohamed, ülkesinin "İsrail'in savaş suçlarına ortaklıktan" yargılanabileceğini söyledi

İngiliz Milletvekili Mohamed, ülkesinin "İsrail'in savaş suçlarına ortaklıktan" yargılanabileceğini söyledi
İngiltere'de "Kıbrıs Türk Halkının Tarihi" sempozyumu düzenlendi

İngiltere'de "Kıbrıs Türk Halkının Tarihi" sempozyumu düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet