Dünya

Londra Metal Borsası'nda elektronik işlemler teknik sorun nedeniyle durduruldu

Londra Metal Borsası'nda (LME) elektronik işlemlerin teknik sorun nedeniyle durdurulduğu ve işlemlerin ikinci platformda yeniden başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Nuran Erkul Kaya  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Londra Metal Borsası'nda elektronik işlemler teknik sorun nedeniyle durduruldu

LME'den yapılan açıklamada, "LME'nin elektronik piyasasının şu anda kullanılamadığı" belirtildi.

Ancak ofis içi işlemlerin normal şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada, elektronik piyasada işlemlerin teknik aksaklık nedeniyle durduğu ve LME'nin işlemleri ikinci platformda yeniden başlatmayı planladığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ancak, piyasanın ikinci platforma yeniden bağlanması ve emirleri tekrar girmesi zaman alacağından LME şu anda yedek fiyatlandırma yöntemini uygulayarak kapanış fiyatlarını belirlemeyi öngörüyor. Bu, bir fiyat bozulması olayına yol açacaktır. Elektronik piyasa, kapanış fiyatları penceresinden sonra yeniden kullanılabilir hale getirilecek." bilgisi paylaşıldı.

LME, bakır, alüminyum, çinko gibi temel sanayi metallerinin küresel fiyatlarının belirlendiği dünyanın en büyük ve en eski metal borsalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

