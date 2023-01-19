Dolar
18.80
Euro
20.34
Altın
1,912.35
ETH/USDT
1,529.90
BTC/USDT
20,825.00
BIST 100
5,405.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Londra’da yüzlerce kişi hükümetin sağlık politikasını protesto etti

İngiltere'nin başkenti Londra’da yüzlerce kişi, hükümetin Ulusal Sağlık Sistemine (NHS) yönelik politikasını protesto etmek için toplandı.

Şeyma Uzundere   | 19.01.2023
Londra’da yüzlerce kişi hükümetin sağlık politikasını protesto etti

Ankara

Başbakanlık ofisi "10 Numara"nın bulunduğu Downing Caddesi’ne doğru yürüyen aktivistler, greve giden NHS çalışanlarına destek verdi.

Hükümetten sağlık çalışanlarının maaşlarının yükseltilmesini talep eden göstericiler, “NHS’yi korumak için grev” yazılı pankartlar açarak “Biz NHS’yiz” sloganı attı.

Gösterilerde, hükümete hemşireler için adil ödeme çağrısı yapıldı.

İngiltere’de yüzlerce hemşire dün 48 saatliğine greve gitme kararı almıştı.

RCN sendikası üyesi hemşireler, hükümetin talep ettikleri maaş artışını sağlamamasının ardından 55 hastanede iş bırakmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM'den madencilik faaliyetleri nedeniyle oluşan zarara ilişkin başvuruda ihlal kararı
İstanbul'da kural ihlali yapan taksilere geçen yıl 212 bin 65 lira ceza uygulandı
İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin yakaladığı kaçak ürünler sergilendi
Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor
Bakan Soylu, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 151 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

Benzer haberler

Londra’da yüzlerce kişi hükümetin sağlık politikasını protesto etti

Londra’da yüzlerce kişi hükümetin sağlık politikasını protesto etti

İngiltere’de ambulans çalışanları şubat ve martta 4 gün greve gidecek

İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Senegal'de taşıma sektöründeki grev çağrısı çalışanları ikiye böldü

Senegal'de taşıma sektöründeki grev çağrısı çalışanları ikiye böldü
İngiltere'de TÜFE yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetti

İngiltere'de TÜFE yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetti
Blinken, Rusya'nın müzakere şartlarını 'kabul edilemez' buldu

Blinken, Rusya'nın müzakere şartlarını 'kabul edilemez' buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet