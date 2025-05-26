Liverpool'da bir araç geçit töreni sırasında kalabalığın arasına daldı
İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.
Londra
Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.
Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti.
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Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Liverpool’da Premier Lig kutlamaları sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 26, 2025
▪️ Binlerce taraftarın katıldığı geçit töreni esnasında araç yayaların arasına girdi
▪️ Polis, olaya müdahale etti ve bir kişiyi gözaltına aldı
▪️ Merseyside Polisi: Acil servisler olay… pic.twitter.com/MUXWQCyERL
Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.
Polis, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz detay paylaşmadı.
53 yaşında beyaz bir İngiliz gözaltına alıldı
İngiliz polisi, Liverpool'daki geçit töreninde bir aracın kalabalığa dalmasının ardından 53 yaşında beyaz bir İngilizi gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.