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Dünya

Liverpool'da bir araç geçit töreni sırasında kalabalığın arasına daldı

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

Zuhal Demirci  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Liverpool'da bir araç geçit töreni sırasında kalabalığın arasına daldı

Londra

Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti.

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Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

Polis, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz detay paylaşmadı.

53 yaşında beyaz bir İngiliz gözaltına alıldı

İngiliz polisi, Liverpool'daki geçit töreninde bir aracın kalabalığa dalmasının ardından 53 yaşında beyaz bir İngilizi gözaltına aldı.

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