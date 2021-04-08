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Dünya, Libya

Libyalı tarafların Tunus'ta organize ettiği 'Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi Toplantısı' başladı

Libyalı tarafların organize ettiği "Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi Toplantısı"nda, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temeli ele alınacak.

Ali Semerci   | 08.04.2021
Libyalı tarafların Tunus'ta organize ettiği 'Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi Toplantısı' başladı

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon, Tunus'ta düzenlenen ve üç gün sürmesi beklenen toplantının açılışında konuşma yaptı.

Toplantıya BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'i temsilen katılan Gagnon, katılımcılara hitaben, "Önümüzdeki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önünü açarak birlik için çalışacak ve geçiş döneminin sona ermesini sağlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Gagnon, bunun dışında herhangi bir şeyin yapılmasının katılımcılar ve Libya halkı için hayal kırıklığı anlamına geleceğini ve yol haritasına olan bağlılıklarını ihlal edeceğini söyledi.

Seçimlerin zamanında yapılabilmesi için anayasal ve seçim çerçevesinin temmuz ayı başlarında hazırlanması gerektiğini vurgulayan Gagnon, zaman faktörünün çok önemli olduğunu kaydetti.

Gagnon, "Size, seçimleri zamanında yapmanızı sağlayacak somut ve uygulanabilir teklifler geliştirmeye odaklanmanızı tavsiye ediyorum." dedi.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı.

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