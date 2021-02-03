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Dünya, Libya

Libyalı taraflar arasında yürütülen 5+5 Askeri Komite Toplantıları yeniden başlıyor

Libya krizindeki taraflar arasında yürütülen toplantılarda ateşkes anlaşması şartlarının uygulanmasına mani olan engeller, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması, mayınların temizlenmesi ve tutuklu değişim dosyasının ele alınması planlanıyor.

Ali Semerci   | 03.02.2021
Libyalı taraflar arasında yürütülen 5+5 Askeri Komite Toplantıları yeniden başlıyor

İstanbul

Libya hükümeti adına 5+5 Ortak Askeri Komite üyesi Muhammed Nakkasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Sirte'de yeniden başlayacak olan toplantılara Birleşmiş Milletler (BM) Libya Misyonunun da katılacağını belirtti.

Nakkasa, toplantıda, ateşkes anlaşması şartlarının uygulanmasına mani olan engeller, uluslararası gözlemcileri destekleme ve koruma yollarının yanı sıra, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması, mayınların temizlenmesi, Misrata - Sirte yolunun açılmasını engelleyen engellerin kaldırılması ve tutuklu değişim dosyasının ele alınacağını kaydetti.

Libya’daki durum

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılmıştı.

Libya'da darbeci Halife Hafter saflarında, Sudanlı "Cancavid" milisleri, Çadlı, Suriyeli ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

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