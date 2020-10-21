Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde Su Altı Savunma (SAS) eğitimleri verildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği sürüyor.
Bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde SAS eğitimleri de veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.