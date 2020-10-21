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Dünya

Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde Su Altı Savunma (SAS) eğitimleri verildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 21.10.2020
Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği sürüyor.

Bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde SAS eğitimleri de veriliyor.

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