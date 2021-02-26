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Dünya, Libya

Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Dibeybe'den 'ikna edici' hükümet beklediklerini söyledi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin ikna edici bir hükümet kurmasını umduklarını belirtti.

Aydoğan Kalabalık   | 26.02.2021
Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Dibeybe'den 'ikna edici' hükümet beklediklerini söyledi

Rabat

Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya gelen Salih, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Libya'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salih, "Kabul edilmesi için Dibeybe'nin ikna edici bir hükümet kuracağını umuyoruz" dedi.

Gerçekçi bir program ve kabul gören bir kadronun sunulması halinde parlamentoda oy birliğine ulaşılabileceğini kaydeden Salih, parlamentodaki bileşenlerin herkesçe kabul edilen program çerçevesinde gerekli sorumluluğu üstleneceğine inandığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'daki soruna çözüm olarak, ülkenin farklı bölgelerini temsil eden 75 temsilcinin hükümeti seçmesi yönündeki adımını değerlendiren Salih, "BM ile bağlantıları yoğundu ancak Libya halkını gerçekten temsil etmiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fas Dışişleri Bakanı Burita, Libya'daki tüm meşru kurumlara desteğini yinelediği konuşmasında, sorunun çözümünde katedilen yolun önemli olduğunu vurguladı.

Libya'daki krize siyasi çözüm için BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Dibeybe, dün yaptığı açıklamada, teknokrat isimlerden oluşan yeni hükümet listesini güvenoyu için Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine sunduklarını bildirmişti.

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