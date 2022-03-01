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Dünya, Libya

Libya'da Temsilciler Meclisinden güvenoyu alan Başağa hükümetinin bakanları belli oldu

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinden güvenoyu alan Fethi Başağa hükümetinin 29 bakandan oluşan kabinesi belli oldu.

Ferdi Bayat   | 01.03.2022
Libya'da Temsilciler Meclisinden güvenoyu alan Başağa hükümetinin bakanları belli oldu

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Başağa hükümetinin yayımladığı listeye göre, Başbakan Birinci Yardımcılığına Ali el-Katrani, İkinci Yardımcılığına Salim Matuk ez-Zelime, Savunma Bakanlığına Ahmid Hume, Dışişleri Bakanlığına Hafız Haddur ve İçişleri Bakanlığına İsam Ebu Zeriyye getirildi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde bugün yapılan güvenoyu oturumuna katılan 101 vekilden 92'si Başağa hükümeti için "evet" oyu kullanmıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

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