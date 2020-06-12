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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de yeni toplu mezarlar bulundu

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune kenti ve çevresinde 3 toplu mezar daha bulunduğunu duyurdu.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 12.06.2020
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de yeni toplu mezarlar bulundu

Trablus

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın merkezinden yapılan açıklamada, Terhune kentindeki Meşru ez-Zirai bölgesi ile kent çevresindeki Sug el-Hamis bölgelerinde 3 toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığının cesetlerin çıkarılması için mezarların bulunduğu çevreyi kapattığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Terhune ve diğer bölgelerdeki toplu mezarları "dehşet verici" olarak nitelendirerek bu ihlalleri "kayıt altına aldığını" açıklamıştı.

Libya ordusu son dönemde Hafter milislerine karşı art arda ilerlemeler kaydederek, milisleri başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından ve başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinden çıkarmış, bu bölgelerde kontrolü sağlamıştı.

Terhune'de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

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