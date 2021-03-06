Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'da 8 Mart'ta güven oylamasına sunulması planlanan geçici hükümetin yapısı açıklandı

Libya'daki Geçici Yürütme Otoritesi, güven oylaması için Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus’taki milletvekillerinin oluşturduğu genel kurula sunmadan önce, 27 bakanlıktan oluşan geçici hükümetin yapısını açıkladı.

Yassine Aydi,Ekrem Biçeroğlu   | 06.03.2021
Libya'da 8 Mart'ta güven oylamasına sunulması planlanan geçici hükümetin yapısı açıklandı

Trablus

Hükümetin yapısı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin basın ofisinin Facebook hebasından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Yapılan açıklamada "güvenlik ve ekonomik aşamadaki hassasiyet ve zorlukların göz önüne alınarak, hükümet içerisindeki çoğu bakanlığın değiştirilmeden korunduğu" belirtildi.

27 bakanlığa sahip hükümet yapısıyla Libya'da en geniş coğrafi katılımın sağlanmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Hükümetin öncelikleri vatandaşlara verilen hizmetlerin iyileştirilmesi, devlet kurumlarının bir araya getirilmesi ve geçiş sürecini seçimleri başarıyla gerçekleştirerek sona erdirmektir." ifadelerine yer verildi.

Ulusal Birlik Hükümetinin, hükümetin yapısının değiştirilmesini vatandaşların seçimine bıraktığı belirtilen açıklamada, hükümet yapısının, güven oylaması için 8 Mart'ta Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus’taki milletvekillerinin oluşturduğu meclis genel kuruluna sunulacağı belirtildi.

Libya'daki krize siyasi çözüm için BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı kıymetini bilmemize bağlı
'Tedbirlere uymayanlar Kovid-19 hastalarını görmediği için sonucu tahmin edemiyor'
'Geceleri 'Ne zaman bitecek bu ağrılar' diye ağladığım zamanlar oldu'
Moderna'nın Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulunuldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Libya'da 8 Mart'ta güven oylamasına sunulması planlanan geçici hükümetin yapısı açıklandı

Libya'da 8 Mart'ta güven oylamasına sunulması planlanan geçici hükümetin yapısı açıklandı

Libya Başbakanı Dibeybe yeni hükümet listesini Tobruk ve Trablus meclislerine sundu

Libya'da hükümete güvenoyu oturumu yapılacak kentin yabancı ve paralı askerlerden arındırılması şartı

BM, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizmasına destek için ekip gönderdi

BM, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizmasına destek için ekip gönderdi
UCM'nin Libya'da savaş suçu işlemekle suçladığı Hafter'e bağlı milis komutan, otomobil şirketini bastı

UCM'nin Libya'da savaş suçu işlemekle suçladığı Hafter'e bağlı milis komutan, otomobil şirketini bastı
Libya'da yeni yönetim, rüşvet iddialarına ilişkin incelemenin açıklanmasını istiyor

Libya'da yeni yönetim, rüşvet iddialarına ilişkin incelemenin açıklanmasını istiyor