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Dünya, Libya

Libya Savunma Bakan Yardımcısı: Türkiye'yle iş birliği egemenlikten doğan hakkımızdır

Libya hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Yarbay Salahiddin en-Nemruşi, Libya hükümeti ve Türkiye arasındaki iş birliğinin şeffaf ve açık bir şekilde uygulandığını söyledi.

Aydoğan Kalabalık   | 19.05.2020
Libya Savunma Bakan Yardımcısı: Türkiye'yle iş birliği egemenlikten doğan hakkımızdır

İstanbul

Libya hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Yarbay Salahiddin en-Nemruşi, Libya hükümeti ve Türkiye arasındaki iş birliğinin şeffaf ve açık bir şekilde uygulandığını söyledi.

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu sosyal medya hesabı Facebook’ta yayınlanan yazılı açıklamasında Nemruşi, "Libya hükümeti olarak NATO üyesi Türkiye ile iş birliği egemenliğimizden doğan tabii hakkımızdır. Trablus ile Ankara arasındaki yardımlaşma uluslararası yasalara da uygundur." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yapılan anlaşmaların; Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Rusya’nın darbeci Halife Hafter'e desteklerine tepki olarak gerçekleştiğini vurgulayan Nemruşi, şunları kaydetti:

"Savaş suçlusu Hafter, iktidarı ele geçirmek için saldırılarını sürdürmekte tereddüt etmiyor. İşlediği bunca suçlar ve yaptığı katliamlara rağmen başarısız oldu."

Ne olmuştu?

Libya ordusu dün sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı.

Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

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