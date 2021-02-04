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Dünya, Libya

Libya ordusu: İsviçre'deki diyaloğa rağmen Hafter milislerine yönelik sevkiyat sürüyor

Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde 24 Aralık'taki seçimlere kadar yeni bir geçiş hükümeti kurulması için yürütülen diyalog girişimleri sona yaklaşırken, darbeci Halife Hafter güçlerine yönelik askeri sevkiyat devam ediyor.

Mücahit Aydemir   | 04.02.2021
Libya ordusu: İsviçre'deki diyaloğa rağmen Hafter milislerine yönelik sevkiyat sürüyor

Trablus

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den kalkan bir Rus kargo uçağının dün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter kontrolündeki el-Ebrek Havaalanı'na indiğini söyledi.

"İsviçre ve Fas'ta devam eden siyasi diyaloglara rağmen Hafter milisleri için sevkiyat seferberliğinin devam ettiğini" belirten Dırah, bugün yerel saatle 10:50'de (TSİ 11:50) Ebrek Havaalanı'ndan kalkan bir kargo uçağının da Cufra Askeri Hava Üssüne indiğini kaydetti.

BM Libya Destek Misyonu öncülüğünde ülkedeki krize siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimi belirlemek için 1-5 Şubat tarihleri arasında İsviçre'de toplanıyor.

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