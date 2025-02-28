Dolar
36.52
Euro
38.01
Altın
2,849.95
ETH/USDT
2,222.30
BTC/USDT
84,015.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya İletişim Bakanı: "Türkiye-Afrika Medya Forumu medya işbirliğinin artırılmasında öncü bir platform"

Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Forumu'nun Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında medya işbirliğinin artırılmasında öncü bir platform olduğunu belirtti.

Muhammed Semiz  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Libya İletişim Bakanı: "Türkiye-Afrika Medya Forumu medya işbirliğinin artırılmasında öncü bir platform" Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Trablus

Lafi, sosyal medya hesabında, açılışında konuşması yaptığı Türkiye-Afrika Medya Forumu hakkında paylaşımda bulundu.

"Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun'a İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Forumu'nun açılışı için Libya'ya yaptığı nazik davet için teşekkür ediyorum." diyen Lafi, Forumun Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında medya iş birliğinin artırılmasındaki önemini vurguladı.

Forum'un Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında medya işbirliğini teşvik edilmesindeki önemine vurgu yapan Lafi şunları kaydetti:

"Bu Forum, seçkin yetkililer ve uzmanların katılımıyla Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında medya işbirliğini teşvik etmek ve ortaklıkları güçlendirmek için önde gelen bir platformdur.

Bu (Forum) aynı zamanda iletişim ufuklarını geliştirme konusundaki ortak kararlılığımızı da yansıtıyor ve bizi medya ve kamu iletişimi alanlarında verimli işbirliğine doğru çalışmaya devam etme konusunda motive ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye'de 900 aileye yardımda bulunacak
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
Adnan Oktar ve 18 sanığın "resmi belgede sahtecilik/kaçakçılık" davasında yeniden karar
İstanbul'da "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" gerçekleştirildi
Eminönü'nde ramazan alışverişi yoğunluğu

Benzer haberler

Libya İletişim Bakanı: "Türkiye-Afrika Medya Forumu medya işbirliğinin artırılmasında öncü bir platform"

Libya İletişim Bakanı: "Türkiye-Afrika Medya Forumu medya işbirliğinin artırılmasında öncü bir platform"

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye bölge değerlerine uygun bir kardeşlik siyasetini bir çağrı olarak ortaya koymuştur

Antalya'da Hıdırlık Kulesi kazılarında yazıtlı mozaik bulundu

Sarp Sınır Kapısı ve Karadeniz Sahil Yolu'nda tır yoğunluğu oluştu

Sarp Sınır Kapısı ve Karadeniz Sahil Yolu'nda tır yoğunluğu oluştu
DASK'ta hedef sigortalılık oranını yüzde 100'e çıkarmak

DASK'ta hedef sigortalılık oranını yüzde 100'e çıkarmak
Afet konutları teslim edilen depremzedeler ramazanı yeni evlerinde geçirecek

Afet konutları teslim edilen depremzedeler ramazanı yeni evlerinde geçirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet