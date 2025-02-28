Libya İletişim Bakanı: "Türkiye-Afrika Medya Forumu medya işbirliğinin artırılmasında öncü bir platform"
Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Forumu'nun Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında medya işbirliğinin artırılmasında öncü bir platform olduğunu belirtti.
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Lafi, sosyal medya hesabında, açılışında konuşması yaptığı Türkiye-Afrika Medya Forumu hakkında paylaşımda bulundu.
"Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun'a İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Forumu'nun açılışı için Libya'ya yaptığı nazik davet için teşekkür ediyorum." diyen Lafi, Forumun Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında medya iş birliğinin artırılmasındaki önemini vurguladı.
Forum'un Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında medya işbirliğini teşvik edilmesindeki önemine vurgu yapan Lafi şunları kaydetti:
"Bu Forum, seçkin yetkililer ve uzmanların katılımıyla Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında medya işbirliğini teşvik etmek ve ortaklıkları güçlendirmek için önde gelen bir platformdur.
Bu (Forum) aynı zamanda iletişim ufuklarını geliştirme konusundaki ortak kararlılığımızı da yansıtıyor ve bizi medya ve kamu iletişimi alanlarında verimli işbirliğine doğru çalışmaya devam etme konusunda motive ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.