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Libya Dışişleri Bakanı Avrupalı mevkidaşlarıyla istikrar sağlama çabalarını görüştü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Menguş, "Tüm paralı askerlerin acilen ülke topraklarından çıkması gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Mücahit Aydemir,Barış Seçkin,Yusuf Özcan   | 25.03.2021
Libya Dışişleri Bakanı Avrupalı mevkidaşlarıyla istikrar sağlama çabalarını görüştü Fotoğraf: Hazem Turika/AA

Trablus

Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile başkent Trablus'taki Başbakanlık ofisinde ortak basın açıklaması yaptı.

Menguş, Libya'nın istikrarının bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa'nın istikrarı için de olumlu yansımaları olacağını vurguladı.

Ulusal Birlik Hükümetinin dış politika stratejisinde "Libya'nın egemenliği ilkesinin tartışma konusu olamayacağını" belirten Menguş, "Tüm paralı askerlerin acilen ülke topraklarından çıkması gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Menguş ayrıca, Avrupalı mevkidaşlarıyla Libya'daki elçilikler ve konsoloslukların açılması işlemlerinin hızlandırılmasının ve vize işlemlerinin Libya dışında değil, içinde yapılmasının gerekliliği hakkında görüştüklerini kaydetti.

Le Drian: Libyalı yetkilileri desteklemek için buradayız

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da, yaptığı açıklamada, "Libya’nın istikrara ve egemenliğine kavuşması için bir dizi önemli adım atıldı." dedi.

Libya’da ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade eden Le Drian, Libyalı yetkilileri desteklemek için buraya geldiklerini söyledi.

Mass: Paralı askerler geri çekilmeli

Alman Bakan Mass ise ülkede yaklaşan seçimlere hazırlanmanın ön şartı olarak paralı askerlerin geri çekilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya silah ambargosunu izlemeye devam edeceğini kaydetti.

Di Maio: BM ateşkes izleme mekanizmasına Avrupa’nın katılımından yanayız

İtalyan Bakan Di Maio da Libya’nın barış sürecine AB olarak tanık etmek için bugün Trablus’a geldiklerini belirten Di Maio, “Libyalı makamların talebi olursa, BM ile koordinasyon içinde BM ateşkes izleme mekanizmasına Avrupa’nın katılımından yanayız.” dedi.

Libya’nın düzensiz göç akınının idaresine insan kaçakçılarıyla ve sınırların kontrolüne yönelik çalışmalarını takdir ettiklerini de kaydeden Di Maio, "Ama aynı zamanda (Libya'nın) temel insan haklarına tam olarak saygılı olmasını garanti etmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Libya krizine çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 5 Şubat'taki oylaması sonucunda, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

16 Mart'ta Trablus'taki başbakanlık konutunda eski başbakan Fayiz es-Serrac'dan hükümeti devralan Dibeybe, Dışişleri Bakanlığına Necla el-Menguş'u getirdi.

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