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Dünya

Libya Başsavcılığı: Selde barajların çökmesine ilişkin soruşturmada uluslararası yardıma ihtiyaç yok

Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur, ülkenin doğusunda 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketi sırasında Derne'deki barajların yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada uluslararası yardıma ihtiyaç olmadığını söyledi.

Mahmut Geldi  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Libya Başsavcılığı: Selde barajların çökmesine ilişkin soruşturmada uluslararası yardıma ihtiyaç yok

İstanbul

Ülkenin resmi haber ajansı LANA'ya göre, Başsavcı Sur, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

Derne başta olmak üzere ülkenin doğusundaki bölgeleri vuran sel felaketi sonrası açılan soruşturmaların sürdüğünü aktaran Sur, "Herhangi bir engele takılıp durmadık." dedi.

"Derne meselesi zaman aşımına uğramayacak"

Libya yargısının Derne'de barajların yıkılmasına ilişkin soruşturmayı tamamlamaya muktedir olduğunu söyleyen Sur, "Derne meselesi zaman aşımına uğramayacak. Soruşturmalar, gerçekleri tümüyle ortaya çıkaracak ve uluslararası yargının yardımına ihtiyaç yok." diye konuştu.

Başsavcı Sur, Derne'de barajların yıkılmasına ilişkin soruşturmada uluslararası tecrübeye ihtiyaç duymadıklarını vurgulayarak, "Barajlarla ilgili yıllardan beri tutulan raporlar elimizde duruyor. Dolayısıyla uzmanlarımız çalışmaya muktedir ve uluslararası tecrübeye muhtaç değiliz." ifadelerini kullandı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan son rapora göre, selden 250 bin kişi etkilendi, 40 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 4 bin 255 kişi yaşamını yitirdi.

Derne'nin yaklaşık bir buçuk kilometre güneyinde yer alan El-Bilad Barajı ile 13 kilometre güneyinde yer alan Bumansur Barajı, "Daniel' fırtınasının neden olduğu yağışların etkisiyle çökmüş, kent sular altında kalmıştı.

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