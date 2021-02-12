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Dünya

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi: Ulusal uzlaşı ve askeri yapının birleştirilmesini hedefliyoruz

Libya'da geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, konseyin ana hedeflerinden birinin ulusal uzlaşı ve askeri yapının birleştirilmesi olduğunu söyledi.

Said İbicioğlu   | 12.02.2021
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi: Ulusal uzlaşı ve askeri yapının birleştirilmesini hedefliyoruz

Trablus

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolü altındaki Tobruk kentini ziyaret eden Menfi'yi, uluslararası tanınırlığı olmayan hükümete bağlı Tobruk Belediye Başkanı Farac Bu el-Hattabiye ile Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr el-Ceruşi karşıladı.

Menfi, yerel basında yer alan açıklamasında, ulusal uzlaşı ve askeri yapının birleştirilmesinin konseyin ana hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Menfi dün, Halife Hafter'le Bingazi kentinde bir araya gelmişti.

Hafter'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi ile gerçekleştirdiği görüşmede Hafter, ülkedeki siyasi kurumların birleştirilmesi ve aralık ayında yapılacak seçimlere ulaşılması için siyasi diyalog ortamı oluşturan yeni Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümetini desteklediğini ifade etmişti

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerince, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

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