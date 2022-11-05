Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,631.60
BTC/USDT
21,315.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa’da Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe'den "ülkenin tüm bölgelerinde seçimlerde güvenliği sağlayabiliriz" vurgusu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetin, Libya'nın tüm bölgelerinde seçimlerde güvenliği sağlayabileceğini belirtti.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 05.11.2022
Libya Başbakanı Dibeybe'den "ülkenin tüm bölgelerinde seçimlerde güvenliği sağlayabiliriz" vurgusu

Trablus

Libya'da Ulusal Birlik Hükümetince oluşturulan Seçimleri Desteklemek için Bakanlar Komitesi tarafından "seçim simülasyonu sanal operasyonu" düzenlendi.

Dibeybe'nin "seçim simülasyonlu" sanal operasyona katıldığı görüntüler, sosyal medya hesabı Facebook'ta "Hükümetimiz" adlı platform üzerinden paylaşıldı.

Dibeybe, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdullah Batılı'nın da katıldığı programda seçimlerle ilgili konuştu.

Libyalıların, seçim yapma hakkını vurgulayan Dibeybe, seçimlerin güvenliğinin sağlanamayacağını gerekçe göstererek bu süreci uzatmaya çalışan taraflara fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

Dibeybe, hükümetin, Libya'nın tüm bölgelerinde seçimlerde güvenliği sağlayabilecek gücü olduğunu vurgulayarak, "Tüm emniyet kurumlarının, seçim sürecinde güvenliğini sağlayabilecek gücü var." ifadesini kullandı.

Dibeybe ayrıca seçim sürecinde güvenliğin sağlanması ve muhtemel senaryolarla başa çıkma stratejilerinin sunulduğu "seçim simülasyonu" sanal operasyonuna katılımından dolayı İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Emine Erdoğan: Kadınlar adına kazandığımız hakları ve dik duruşumuzu tüm dünyaya anlatabilmemiz lazım
İstanbul'da düzenlenen "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" sona erdi
Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı 2 çocuktan biri Ankara'daki tedavisinin ardından evine döndü
Ordu'da beton mikserinin ormanlık alana devrilme anı kameraya yansıdı

Benzer haberler

Libya Başbakanı Dibeybe'den "ülkenin tüm bölgelerinde seçimlerde güvenliği sağlayabiliriz" vurgusu

Libya Başbakanı Dibeybe'den "ülkenin tüm bölgelerinde seçimlerde güvenliği sağlayabiliriz" vurgusu

IMF 2023’te Libya’nın Orta Doğu’da en hızlı büyüyen ekonomi olmasını öngörüyor

Kayseri'de ülkelerin damak tadına göre elma üretiliyor

Kaddafi ailesinden hayatta kalanlar hangi ülkelerde ve nasıl yaşıyor?

Kaddafi ailesinden hayatta kalanlar hangi ülkelerde ve nasıl yaşıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet