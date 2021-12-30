Dolar
13.16
Euro
14.86
Altın
1,802.26
ETH/USDT
3,713.40
BTC/USDT
47,276.00
BIST 100
1,881.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini kabul etti. -VTR-
logo
Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe ertelenen seçimlerin ardından ilk kez Bakanlar Kurulunu topladı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin iptalinden sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık ettiği bildirildi.

Muhammed Semiz   | 30.12.2021
Libya Başbakanı Dibeybe ertelenen seçimlerin ardından ilk kez Bakanlar Kurulunu topladı

Trablus

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Hammude, Bakanlar Kurulu toplantısının Başbakan Abdulhamid Dibeybe başkanlığında toplandığını söyledi.

Libya'da milletvekillerinden bir kısmı, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda belirlenen yol haritasına göre hükümetin görev süresinin 18 ay olduğunu ve Dibeybe hükümetinin görev süresinin sona erdiğini, bir kısmı da yeni hükümet seçilene kadar hükümetin görevine devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Başbakan Dibeybe, kasım ayında yaptığı açıklamada, görevi sadece seçilmiş yeni hükümete devredeceğini bildirmişti.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimlerinin yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında
Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
İkinci doz Johnson & Johnson aşısı Omicron kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 85 azaltıyor
Kovid-19 vaka sayısı artan Ordu'da 'ev ziyaretlerine ara verin' çağrısı

Benzer haberler

Libya Başbakanı Dibeybe ertelenen seçimlerin ardından ilk kez Bakanlar Kurulunu topladı

Libya Başbakanı Dibeybe ertelenen seçimlerin ardından ilk kez Bakanlar Kurulunu topladı

İbrahim Kalın, Türkiye ile ABD arasındaki ortak mekanizma konusunda ilk girişimin yapıldığını açıkladı

Somali'de siyasi kriz ve seçim sürecindeki belirsizlik derinleşiyor

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Libya'nın istikrarı için uzlaşı vurgusu

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Libya'nın istikrarı için uzlaşı vurgusu
Libya Temsilciler Meclisi seçimlerin 6 ay ertelenmesini gelecek hafta görüşecek

Libya Temsilciler Meclisi seçimlerin 6 ay ertelenmesini gelecek hafta görüşecek
Irak’ta seçim sonuçlarının iptali davasında ret kararı çıktı

Irak’ta seçim sonuçlarının iptali davasında ret kararı çıktı