Dolar
18.25
Euro
18.23
Altın
1,704.91
ETH/USDT
1,612.30
BTC/USDT
20,698.00
BIST 100
3,426.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in naaşını taşıyan uçak Londra’daki RAF Northolt Hava Üssü’ne geldi.
logo
Dünya

Lavrov ve Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaları görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmaları ele aldı.

Ruslan Rehimov   | 13.09.2022
Lavrov ve Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaları görüştü

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Bayramov, Ermenistan ordusunun geniş kapsamlı provokasyonu sonucu oluşan durum ve saldırının önlenmesi için Azerbaycan'ın attığı adımlar hususunda Lavrov'a bilgi verdi.

Ermenistan'ın son ayda Azerbaycan mevzilerini sürekli ateş altına aldığını, arazilere mayın döşediğini belirten Bayramov, üçlü bildirilerin aksine Ermeni silahlı güçlerin Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmediğini hatırlattı.

Lavrov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri arasında imzalanan üçlü bildirilerin eksiksiz uygulanmasının önemine ve bölgede çatışmaların önlenmesinin gerekli olduğuna dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan beşinci "İyilik Treni" törenle uğurlandı

Benzer haberler

Lavrov ve Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaları görüştü

Lavrov ve Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaları görüştü

Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu

Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile iki ülke arasındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor
İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü

İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü
AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uymaları çağrısı yaptı

AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uymaları çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet