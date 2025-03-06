Lavrov, Macron'un Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarının Rusya'ya tehdit olduğunu belirtti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarının Rusya'ya tehdit olduğunu belirtti.
Moskova
Lavrov, "Avrupa’nın Ukrayna'da askeri birlik bulundurması Rusya ile hibrit savaş değil, NATO ülkelerinin savaşa doğrudan katılması anlamına gelecek." dedi.
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