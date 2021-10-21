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Dünya

La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti. Bölgede evlerinden tahliye edilenlerin sayısı da 8 bini aştı.

Şenhan Bolelli   | 21.10.2021
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti Fotoğraf: Marcos Moreno/AA

Madrid

Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgedeki 2 bin 185 binayı yıktığı, mevcut durumda 76 evin de durumunun riskli olduğu bildirildi.

Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı.

Bölgedeki 62,6 kilometrelik yol da lavların altında kaldı.

La Laguna yerleşim yerine de ulaşan lavlar, buradaki benzin istasyonu ve okulu da yaktı. Yetkililer, benzin istasyonundaki yakıtın tedbir amacıyla önceden boşaltıldığını duyurdu.

Sıcaklığı 1150 santigrat dereceyi bulan lavların tehdit ettiği yerleşim yerlerinde dünden bu yana 1200'den fazla kişi evlerinden tahliye edilirken, bölgede evlerini terk edenlerin toplam sayısı 8 bini geçti.

Yaklaşık 1,5 aydır La Palma'da tespit edilen depremler devam ederken, Ulusal Coğrafi Enstitüsü son 12 saatte en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 38 deprem olduğunu duyurdu.

Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.




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