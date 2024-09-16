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Dünya

Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan kentinin kuzeydoğusunun 263 kilometre açıklarında olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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