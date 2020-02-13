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Dünya

Kuzey Makedonya'da 'en sevilen dünya lideri' Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlarına göre, en sevilen dünya liderleri listesinde ilk sırada yer aldı.

Furkan Abdula   | 13.02.2020
Kuzey Makedonya'da 'en sevilen dünya lideri' Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Üsküp

İsviçre merkezli uluslararası araştırma şirketi Gallup International Association (GIA) üyesi Brima Araştırma Ajansı tarafından yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60'ı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumlu görüş bildirdi.

Erdoğan'ı yüzde 54 ile Almanya Başbakanı Angela Merkel takip ederken, listede üçüncü sırayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dördüncü sırayı Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, beşinci sırayı is ABD Başkanı Donald Trump aldı.

Bu arada, Avrupa Birliği'nin (AB) Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerine başlamasını veto eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise listenin son sırasında yer buldu. Ankete katılanların yüzde 21'i Macron hakkında olumlu görüş bildirdi.

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