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Dünya

Kuzey Makedonya'da camiler yaklaşık iki ay aradan sonra cemaatle ibadete açıldı

Kuzey Makedonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle ibadete ara verilen camiler yaklaşık iki ay aradan sonra yeniden açıldı.

Seyyid Emin   | 12.05.2020
Kuzey Makedonya'da camiler yaklaşık iki ay aradan sonra cemaatle ibadete açıldı Fotoğraf: Seyyid Emin / AA

Üsküp

Kuzey Makedonya İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) aldığı kararla ülke genelindeki camilerde cemaatle ibadete yeniden izin verildi.

İslam Birliğinden yapılan açıklamada, ülkedeki sağlık durumunun dikkatli bir şekilde takip edildiği ve Kovid-19 vakalarının azalması ve cemaatin isteği doğrultusunda 13 müftülüğün talebi üzerine söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Karar kapsamında maske kullanılması, camiye girmeden önce ellerin dezenfekte edilmesi ya da eldiven kullanılması, şahsi seccade getirilmesi, ibadet için mümkün mertebe cami avlularının kullanılması, sosyal mesafenin olabildiğince korunması, ibadet öncesi ve sonrasında gruplar halinde camide durulmaması, vaazların 10 dakikayı geçmemesi, abdestin evlerde alınması ve fiziki temastan kaçınılması gibi kurallara uyulması gerektiği açıklandı.

Ülkede cemaatle ibadete 17 Mart'ta ara verilmişti.

Öte yandan yaklaşık iki ay önce ilan edilen olağanüstü halin devam ettiği Kuzey Makedonya'da 19:00- 05:00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu doğrultuda, sadece öğle ve ikindi ile cuma namazlarının cemaatle kılınmasına izin verilecek.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 1674'e çıkarken, bugüne kadar 92 kişi hayatını kaybetti, 1205 kişi iyileşti.

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