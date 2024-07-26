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Dünya

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları dünya genelindeki şirketlerden hassas bilgi çalmakla suçlandı

ABD, İngiltere ve Güney Kore, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, hassas askeri bilgileri çalmak amacıyla dünya genelindeki farklı savunma ve mühendislik firmalarının bilgisayar sistemlerini hedef aldığını bildirdi.

Dilara Karataş  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Kuzey Koreli bilgisayar korsanları dünya genelindeki şirketlerden hassas bilgi çalmakla suçlandı

Ankara

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS), konuya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kuzey Kore destekli "Anadriel ya da APT45" olarak adlandırılan bilgisayar korsanlarının aralarında tank, denizaltı, savaş uçağı, füze ve radar sistemleri üreticilerinin de bulunduğu farklı savunma ve mühendislik firmalarının bilgisayar sistemlerini hedef aldığı belirtildi.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Japonya ve Hindistan'daki çeşitli endüstri sektörlerini de hedef aldığı aktarılan açıklamada, Andariel'in "casusluk faaliyetlerini bazı ABD merkezli sağlık kuruluşlarına karşı fidye yazılımı operasyonlarıyla finanse ettiği" ifade edildi.

10 milyon dolara kadar ödül teklif edildi

ABD Adalet Bakanlığı da Anadriel üyesi Kuzey Koreli Rim Jong-hyok hakkında, ABD merkezli hastanelerdeki yazılımları hackleyerek, buradan ele geçirdiği fidye gelirleriyle dünya genelindeki devlet kurumlarına yönelik korsanlık faaliyetleri sağladığına ilişkin iddianame yayımladı.

İddianamede, Rim ve diğer Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, 2 ABD Hava Kuvvetli üssü, NASA'nın yanı sıra Tayvan, Güney Kore ve Çin'de bulunan bazı kuruluşlara yönelik de korsanlık faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Anadriel üyesi Rim'in konumu ya da kimliğinin tespit edilmesini sağlayan bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2023 başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, 2022'de bir önceki yıla göre daha çok dijital para hırsızlığı yaptığını ortaya koymuştu.

Uluslararası gözlemciler, çalınan bu paraların, Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına aktarıldığını belirtiyor.

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