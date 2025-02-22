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Dünya

Kuzey Kore'den "ABD ve diğer düşmanlara karşı stratejik yöntemler" kullanma tehdidi

Kuzey Kore, Seul ve Washington'ın 20 Şubat'ta düzenlediği ortak hava tatbikatının ardından "ABD ve diğer düşmanlara karşı stratejik yöntemler" kullanma tehdidinde bulundu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Kuzey Kore'den "ABD ve diğer düşmanlara karşı stratejik yöntemler" kullanma tehdidi

İstanbul

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı, Güney Kore ile ABD arasında 20 Şubat'ta düzenlenen hava tatbikatına ilişkin açıklama yaptı.

Daire Başkanı, Pyongyang'ın "ABD ve diğer düşmanların stratejik tehdidine stratejik yöntemlerle karşı koyacağını" belirterek, "(Pyongyang) Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız güvenlik ortamını güçlü bir caydırıcılıkla kontrol etmek ve yönetmek için sorumlu askeri faaliyetlerini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından bu yana "Washington ve himayesindeki güçlerin, Kuzey Kore'nin güvenliğini tehdit eden askeri provokasyonlarını her geçen gün daha da belirginleştirdiğini" kaydeden Daire Başkanı, Pyongyang'ın buna karşılık nükleer gücünü artırma çabalarının "gerçekçi bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

Seul ve Washington, 20 Şubat'ta, B-1B bombardıman uçağının yanı sıra Güney Kore ordusuna ait F-35A ve F-15K savaş uçakları ile ABD'nin F-16 uçaklarının katıldığı ortak hava tatbikatı düzenlemişti.

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