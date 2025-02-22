Kuzey Kore'den "ABD ve diğer düşmanlara karşı stratejik yöntemler" kullanma tehdidi
Kuzey Kore, Seul ve Washington'ın 20 Şubat'ta düzenlediği ortak hava tatbikatının ardından "ABD ve diğer düşmanlara karşı stratejik yöntemler" kullanma tehdidinde bulundu.
İstanbul
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı, Güney Kore ile ABD arasında 20 Şubat'ta düzenlenen hava tatbikatına ilişkin açıklama yaptı.
Daire Başkanı, Pyongyang'ın "ABD ve diğer düşmanların stratejik tehdidine stratejik yöntemlerle karşı koyacağını" belirterek, "(Pyongyang) Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız güvenlik ortamını güçlü bir caydırıcılıkla kontrol etmek ve yönetmek için sorumlu askeri faaliyetlerini sürdürecektir." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından bu yana "Washington ve himayesindeki güçlerin, Kuzey Kore'nin güvenliğini tehdit eden askeri provokasyonlarını her geçen gün daha da belirginleştirdiğini" kaydeden Daire Başkanı, Pyongyang'ın buna karşılık nükleer gücünü artırma çabalarının "gerçekçi bir gereklilik" olduğunu vurguladı.
Seul ve Washington, 20 Şubat'ta, B-1B bombardıman uçağının yanı sıra Güney Kore ordusuna ait F-35A ve F-15K savaş uçakları ile ABD'nin F-16 uçaklarının katıldığı ortak hava tatbikatı düzenlemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.