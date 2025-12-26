Dolar
42.93
Euro
50.59
Altın
4,515.52
ETH/USDT
2,961.00
BTC/USDT
88,672.00
BIST 100
11,286.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Konferansı"nda konuşuyor. İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İFM Tanıtım Ofisi’nde AA Finans Masası’na konuk oldu.
logo
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarını teftiş etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füze ve top mermisi üretimi hakkında bilgi edinmek için ülke genelindeki büyük mühimmat fabrikalarını teftişe çıktı.

Emirhan Demir  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarını teftiş etti

Ankara

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, ülkenin silah endüstrisi tesislerini gezmeye çıktı.

Kim, ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarına ziyaretlerde bulundu ve yılın 4'üncü çeyreğindeki füze ve top mermisi üretimine ilişkin rapor aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tesislerin 2025 hedeflerini yerine getirmesini memnuniyetle karşılayan Kim, gelecek yılın üretim planlarında da mühimmatın operasyonel anlamda geliştirmesine odaklanılması gerektiğini belirtti.

Kim, üretim kapasitesini daha da genişletmek için tesislerin teknik altyapısının dengeli şekilde güçlendirilmesinin de gerekli olduğunu ifade etti.

Yeni üretim ve modernizasyon planlarının, gelecek yıl yapılması öngörülen parti kongresinin gündeminde olacağını kaydeden Kim, füze ve top mermisi üretim sektörünün "savaş caydırıcılığını artırmada son derece önemli olduğunu" söyledi.

Kore İşçi Partisi'nin 2026'da düzenlenmesi beklenen 9'uncu Kongresi'nde 5 yıllık yeni kalkınma planının açıklanacağı ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fahiş site aidatlarına yasal düzenleme geliyor
TİHEK, erkek müşterilerin tek başına havuza alınmamasını ayrımcılık saydı
İstanbul 2025'te uluslararası toplantıların buluşma noktası oldu
İstanbul'un adliyeleri 2025'te Türkiye'nin yargı gündemini belirledi
MİT yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Benzer haberler

Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarını teftiş etti

Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarını teftiş etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet