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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim, turistik bir bölgenin inşaatında çalışanlara teşekkür etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin doğu kıyısında yeni bir turistik bölgenin inşaatında çalışan işçilere teşekkür ettiği bildirildi.

Emel Gözellik   | 27.04.2020
Kuzey Kore lideri Kim, turistik bir bölgenin inşaatında çalışanlara teşekkür etti

Ankara

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin doğu kıyısında yeni bir turistik bölgenin inşaatında çalışan işçilere teşekkür ettiği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore gazetesi Rodong Sinmun'a dayandırdığı habere göre, Kim, doğu kıyısında yer alan Wonsan-Kalma turistik bölgesinin inşaatında çalışanlara duyduğu minneti dile getirdi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, başkent Seul'da düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, aldıkları istihbarata göre Kuzey Kore'yle ilgili herhangi "olağandışı bir durum" olmadığını ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadesini kullanmıştı.

Kim hakkındaki söylentiler

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.


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