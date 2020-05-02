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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışı yaparken fotoğrafları ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıktı.

Recep Şakar   | 02.05.2020
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışı yaparken fotoğrafları ortaya çıktı

Queensland

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıktı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı ve öldüğü yönünde söylentiler ortaya çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları yayımlandı.

Başkent Pyongyang'daki gübre fabrikasının açılışına katılarak kurdele kestiği görülen Kuzey Kore liderine küçük kız kardeşi Kim Yo-jong ve Kuzey Koreli üst düzey yöneticilerin eşlik ettiği fotoğraflarda yer aldı.

Kim hakkındaki söylentiler

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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