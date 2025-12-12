Dolar
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de yapıldı. -VTR-
logo
Dünya

Kutup ayılarının artan sıcaklıklara uyum sağlamaya başladığı belirlendi

İngiltere'de yapılan araştırma, iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıkların kutup ayılarının DNA'sında yol açtığı bazı değişimlerin, türün giderek zorlaşan çevresel koşullara uyum göstermesine katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.

Zeynep Katre Oran  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Kutup ayılarının artan sıcaklıklara uyum sağlamaya başladığı belirlendi Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Ankara

East Anglia Üniversitesi bünyesindeki bilim insanlarınca yürütülen çalışmada, Grönland'ın kuzeydoğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşayan kutup ayılarından alınan kan örnekleri incelendi.

Araştırma kapsamında, genom içinde hareket edebilen ve diğer genlerin çalışma biçimini etkileyebilen "zıplayan genler (transpozonlar)" olarak adlandırılan küçük DNA parçalarının faaliyetleri, iki bölgedeki sıcaklıklarla olan ilişkileri ve buna bağlı gen ifadesi değişimleri karşılaştırıldı.

Grönland'ın güneydoğu bölgesinde yaşayan kutup ayılarında, ısı stresi, yaşlanma ve metabolizma ile ilişkili bazı genlerin farklı şekilde davrandığı tespit edildi.

Kutup ayılarının DNA'sında meydana gelen bu değişimlerin, iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklardan kaynaklandığı, bunun da türün giderek zorlaşan çevresel koşullara ve sıcaklara ayak uydurmasına yardımcı olabileceği ortaya konuldu.

Çalışmanın yazarları, bu genetik değişimlerin anlaşılmasının, kutup ayılarının ısınan dünyada nasıl hayatta kalabileceğini ve hangi popülasyonların daha fazla risk altında olduğunu belirlemede önemli olduğunu belirtti.

Araştırmanın detaylarına Mobile DNA dergisinde yer verildi.

Kutup ayılarının nesli, iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında

Kutup ayılarının sayısı, deniz buzunda iklim değişikliğine bağlı küçülme ve değişen iklim koşullarına uyum sağlayamama nedeniyle her geçen gün azalıyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 26 bin kutup ayısı bulunuyor. Ancak iklim değişikliği ve küresel ısınma, kutup ayılarının hayatını tehdit ediyor.

İklim değişikliği nedeniyle eriyen deniz buzunda avlanma yöntemlerini adapte etmekte güçlük çeken ve hızla ısınan Kuzey Kutup bölgelerinde değişen iklim koşullarına uyum sağlamakta zorlanan kutup ayıları, açlıkla karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlar, gerekli önlemler alınmazsa birkaç topluluğun dışında tüm kutup ayılarının neslinin 2100 yılına kadar tükeneceğini öngörüyor.

