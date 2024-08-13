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Dünya

Kursk Nükleer Güç Santrali'nin faaliyetinde sorun yaşanmadığı duyuruldu

Rusya ile Ukrayna ordusu arasında çatışmaların sürdüğü Kursk bölgesindeki Kursk Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) faaliyetinde sorun yaşanmadığı ve bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Kursk Nükleer Güç Santrali'nin faaliyetinde sorun yaşanmadığı duyuruldu

Moskova

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un NGS işletme bölümü Rosenergoatom'dan yapılan yazılı açıklamada, yakınlarında çatışmaların yaşandığı Kursk NGS'nin çalışmasına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Santralin faaliyetinde sorun yaşanmadığının ifade edildiği açıklamada, bölgedeki radyasyonun da doğal seviyede olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Provokasyonlara inanmayın, sadece resmi kaynaklardan gelen açıklamalara itibar edin." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Kursk NGS, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunuyor.

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