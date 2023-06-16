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Dünya

Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları nisan ve mayısta, 1850'den beri en yüksek seviyeyi gördü

Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları, nisan ve mayısta aylık bazda 1850'den beri en yüksek seviyesine ulaşırken, El-Nino'nun etkisiyle bu yıl sıcaklık değerlerinde yeni rekorlar görülebileceği bildirildi.

Nuran Erkul Kaya  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları nisan ve mayısta, 1850'den beri en yüksek seviyeyi gördü

Londra

İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun (Met Office) analizine göre, mayısta deniz yüzeyi sıcaklığındaki artış, referans periyot olan 1961-1990 dönemine göre 1,25 dereceye ulaştı.

Nisan ve mayıs itibarıyla kaydedilen sıcaklık değerleriyle deniz yüzeyi sıcaklığında 1850'den beri aylık bazda en yüksek sıcaklık seviyeleri görüldü.

Bölgesel bazda ise Mayıs 2023'te Kuzey Atlantik'teki sıcaklık artışı, El-Nino'nun da etkisiyle rekor kırdı.

İnsan faaliyetlerinin küresel sera gazı emisyonlarında yol açtığı artış sonucu meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle gezegende yeryüzü sıcaklığı ve deniz yüzeyi sıcaklıkları hızla artıyor.

Met Office Hadley Merkezi Başkanı Albert Klein Tank, Kuzey Atlantik'teki sıcaklık artışına ilişkin, "Sahra'dan gelen havadaki toz, güneş enerjisinin bir kısmını engelleyerek bölgenin soğumasına yardımcı olur normalde ancak ortalamanın altındaki rüzgar seviyesi bölgedeki toz miktarını azalttı ve potansiyel olarak daha yüksek sıcaklıklara yol açtı." ifadelerini kullandı.

Tank, bu tür değişimlerin iklim ve hava olaylarıyla birleşerek sıcaklığın artışını tetiklediğini kaydetti.

Met Office Tropikal Siklon Uzmanı Julian Heming ise gelecek hafta ortasına kadar Karayipler'in doğusunda bir Atlantik tropikal fırtına beklendiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"Tropikal fırtınanın yaşanması halinde bunun, sezonun bu kadar erken dönemi ve bu bölge için oldukça sıra dışı bir durum olacağını söyleyebiliriz. Haziran fırtınaları normalde Karayipler'de ve Meksika Körfezi'nde daha batı bölgelerde oluşur. Gelecek hafta bu fırtınaların yaşanması halinde bundaki en temel faktörlerden biri (Kuzey) Atlantik'teki yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları olacaktır."

Met Office'in bugün yayımladığı Arktik ve Antartika deniz buzu raporuna göre, Arktik deniz buzu genişliği, yılın bu zamanındaki ortalamanın oldukça altında bulunurken, Antartika'da deniz buzu genişliği bugüne kadarki en düşük seviyesinde.

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