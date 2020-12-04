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Dünya

Kudüs'teki Azap Kilisesi'ni yakmaya çalışan Yahudi'yi Filistinli Müslümanlar engelledi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Azap Kilisesi’nin (Gethsemane - Church of All Nations) fanatik bir Yahudi tarafından ateşe verilmesinin Müslüman Filistinlilerce engellendiği ortaya çıktı.

Esat Fırat   | 04.12.2020
Kudüs'teki Azap Kilisesi'ni yakmaya çalışan Yahudi'yi Filistinli Müslümanlar engelledi

Kudüs

Kutsal Topraklardaki Kilise Liderleri Müsteşarı Vedi Ebu Nassar, yaptığı yazılı açıklamada, fanatik bir Yahudi'nin Azap Kilisesi’ni ateşe vermeye çalıştığını ve çok hızlı bir şekilde ateşin söndürüldüğünü belirtti.

Doğu Kudüs’teki Zeytin Dağı’nın eteklerinde bulunan ve Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden hemen önce dua ettiği alan olan Azap Kilisesi'nin önemine vurgu yapan Ebu Nassar, söz konusu yakma girişiminin "ırkçı" nedenlerle yapılmış olabileceği ihtimaline dikkati çekti.

Ebu Nassar, yangını söndüren ve faili yakalayarak polise teslim edenlere teşekkür etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kiliseyi ateşe vermeye çalışan fanatik Yahudi'yi, Müslüman Filistinli amca oğulları Mahmud ve Hamza Ucac ile kilise koruması Hristiyan Fadi El-Mağribi engelledi.

"Yüzyıllardır bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz"

Hamza Ucac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin kilisenin yanında yer aldığını, kilise korumaları ve rahipleriyle arkadaş olduğunu belirtti.

Ucac, "Biz Müslümanlar olarak Hristiyan dostlarımızla yüzyıllardır bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Onlar nasıl ki bizim kutsallarımıza sahip çıkıyorsa biz de aynı şekilde onların kutsallarına saygı duyuyor ve sahip çıkıyoruz." dedi.

Fanatik Yahudi'nin kiliseye bir ziyaretçi gibi girdiğini, daha sonra mabedi ateşe vermeye çalıştığını anladıklarını ifade eden Ucac, "Ben, amca oğlum Mahmud ve kilisenin koruması Fadi El-Mağribi ile hemen müdahale ettik ve yangını söndürdük." ifadelerini kullandı.

Ucac, bu tür bir eylemin İslam başta olmak üzere tüm semavi dinlerde yasak olduğuna dikkati çekerek, Filistinli Müslümanlar ile Hristiyanların işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi fanatizmine karşı birlik içinde olduğuna vurgu yaptı.

İsrail polisinden bugün yapılan yazılı açıklamada, adı belirtilmeyen 49 yaşındaki bir şüphelinin, Azap Kilisesi’ne ziyaretçi olarak girdiği ve beraberinde getirdiği yanıcı maddeyi kilisenin içindeki oturakların üzerine dökerek ateşe vermeye çalıştığı belirtilmişti.

Ateşin kilise korumalarınca söndürüldüğü belirtilen açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

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